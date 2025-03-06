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Экс-главком ВСУ Залужный резко высказался о США

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  • 6.03.2025, 16:27
  • 6,292
Экс-главком ВСУ Залужный резко высказался о США
Валерий Залужный

Украинский генерал призвал готовиться к нападению России на Европу.

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил о риске распада НАТО, что, по его мнению, может привести к нападению России на европейские страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Chatham House, сообщает The Timesh.

Залужный также возложил ответственность за разрушение мирового порядка не только на противников Запада, но и на сами Соединенные Штаты. «Мировой порядок пытаются изменить не только силы зла. <…> США также его разрушают», — цитирует издание украинского дипломата. По его словам, Белый дом подорвал единство западного мира, поскольку «Вашингтон фактически передает вопросы безопасности в руки Европы», отказываясь от активного участия.

5 марта США полностью прекратили предоставление Украине разведывательных данных, включая информацию, необходимую для нацеливания ракетных систем HIMARS. Кроме того, Вашингтон отключил ключевой канал связи, использовавшийся для оповещения о воздушных атаках. ВСУ также лишились оперативной информации о передвижениях российских войск и артиллерии, что существенно ослабило их возможности.

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