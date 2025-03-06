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Туск: Европа должна победить РФ в гонке вооружений

  • 6.03.2025, 16:56
Туск: Европа должна победить РФ в гонке вооружений
Дональд Туск

Премьер Польши заявил о «поворотном моменте».

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа настроена решительно и готова взять на себя ответственность за собственную безопасность. Он уверен, что Европейский Союз способен победить в гонке вооружений, которую навязывает Россия.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Туска по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

«Но сегодня все изменилось. Я имею в виду как предложения Еврокомиссии, так и решимость всех моих собеседников в Париже, Лондоне, вчера. Все настроены решительно, чтобы принять этот вызов (укрепить оборону – ред.)».

Туск отметил, что настоящее может стать переломным моментом для Европы в укреплении обороны, развития оружейной промышленности и ответа на вызов, который навязала Россия. Он напомнил, что об усилении европейской обороны говорили уже давно.

Туск считает, что война в Украине, изменение подходов администрации США к Европе и, прежде всего, гонка вооружений, развязанная Россией, создают для Европы новые вызовы.

«Европа должна ответить на этот вызов и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский Союз проиграл подобную гонку тридцать лет назад», – подчеркнул премьер Польши.

По его словам, это позволит избежать конфликта более широкого масштаба.

«Европа сегодня готова к старту по безопасности, готова быстрее, мудрее, эффективнее вооружаться, чем Россия», – отметил Туск.

«Сегодня нет поводов быть слишком оптимистичными. Но я убежден, что это поворотный момент, когда Европа поняла, какая ответственность лежит на ней», – добавил он.

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