Белорусам стали приходить отмены записей на немецкую визу после года ожидания 6.03.2025, 17:02

Вероятно, случился сбой системы.

Минчанка Алена поделилась в Instagram настоящим страшным сном всех белорусов, которые больше года терпеливо ждут своей очереди на получение визы в посольстве Германии. Девушка записалась на подачу в мае 2024 года и лишь недавно получила свободный слот на апрель 2025-го. Казалось бы, все, финишная прямая — но за месяц до заветной даты Алене внезапно пришло письмо об отмене записи, пишет «Онлайнер».

Девушка дважды писала в визовый отдел посольства — и оба раза получала лишь стандартное сообщение о том, что перенос записи не представляется возможным, а запись вне очереди доступна только в экстренных медицинских случаях. Единственный предложенный вариант решения вопроса: новая запись и очередной круг ожидания длиной в 16 месяцев.

— Говорят еще, что, если запись отменилась, я не перешла по ссылке и не подтвердила ее в течение трех дней. А я уверена, что подтвердила. И сразу же написала об этом приглашающим из Германии, чтобы они начали готовить письмо. Жаль, что никаких скриншотов не сделала. — рассказала Алена.

Чтобы узнать, сталкивались ли в последнее время другие белорусы с похожими случаями отмен записей со стороны посольства, журналисты прошерстили самый крупный чат ожидающих немецкие визы в Telegram. И довольно быстро наткнулись на жалобу еще одной девушки — причем исчезнувшая дата подачи у нее тоже была в апреле. В личной беседе с журналистом администратор чата Алексей также подтвердил, что за последнюю неделю точно такие же кейсы встречались больше десяти раз.

— Вероятно, мог случиться какой-то сбой в системе записи: у кого-то отменяются уже назначенные даты, кому-то просто не приходит письмо с ней. А если нет письма, то и подтвердить запись невозможно. Доказать посольству, что запись действительно была подтверждена, можно разве что скриншотом страницы с подтверждением. Но это тоже лишь предположение: пока что в чате не отметились люди, у которых на момент отмены имелся такой скриншот.

Рекомендация, как проверить, не отменили ли вашу запись на визу

Если вы хотите проверить, не аннулировали ли вашу запись, сделайте следующее: зайдите в первое письмо о том что вас поставили в очередь, и нажмите по ссылке отмены. Если выскочит предложение ввести код (капчу), чтобы отменить запись (его не вводите!), значит ваша запись есть.

Все закрываем и дальше спим спокойно и ждем.

Если напишет: «Указанная запись не найдена. Возможно, она была удалена ранее», вашу запись по какой-то причине отменили и вам необходимо записываться заново.

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