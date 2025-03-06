Синоптики: В Малорите сегодня до +19°С
- 6.03.2025, 17:16
В Беларуси начало марта выдалось по-майски теплым.
Начало марта выдалось не по-сезону теплым. В четверг днем столбик термометра во многих регионах страны поднялся выше 15 °C, а в Малорите воздух прогрелся и вовсе до +19°С, сообщает телеграм-канал о погоде Nadvorie.
6 марта «почти на всех метеостанциях, в том числе и в столице, обновились суточные максимумы и национальный рекорд дня».
«Такое раннее весеннее тепло фиксируется впервые за всю историю метеонаблюдений в нашей республике», — сообщил Nadvorie.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили БелТА, что в Беларуси в ближайшие дни установится теплая погода.
«Под влиянием теплых воздушных масс в республике установилась не по сезону теплая погода. Температурный фон опережает климатические значения на 4−10 градусов, и лишь сильный порывистый ветер скрадывает ощущение тепла. Но уже в пятницу он начнет ослабевать, а область высокого давления обеспечит жителям страны малооблачную с хорошим дневным прогревом погоду», — рассказали в Белгидромете.
Отметим, что синоптики на 6 марта объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 15−18 м/с.