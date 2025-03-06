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9000 российских врачей попросили перевезти их в Дубай

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  • 6.03.2025, 17:31
  • 3,512
9000 российских врачей попросили перевезти их в Дубай

В РФ сильная нехватка медицинского персонала.

Сфера здравоохранения в Дубае переживает беспрецедентный приток врачей из России, сообщает дубайская компания по релокации Volna. По ее данным, переезд врачей связан с большими инвестициями со стороны россиян в медуслуги эмирата, пишет The Moscow Times.

За последние два года в городе появилось 30 новых клиник, учреждённых инвесторами из стран бывшего Советского союза: только в 2024 году к медицинскому сообществу Дубая присоединились 150 русскоязычных специалистов. При этом в 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах не было ни одной российской медицинской сети. Рост интереса к ОАЭ объясняется репутацией страны как одного из крупных центров здравоохранения и популярного направления для русскоязычных экспатов, состоятельных лиц и их семей.

Спрос на услуги по релокации среди русскоязычных медиков только растёт: в 2024 году Volna получила 9000 заявок на переезд, причём 500 специалистов уже активно готовятся к экзаменам для получения права работать в Дубае. Доктор Ксения Бутова считает, что Дубай стал популярным направлением для медработников и предпринимателей в сфере здравоохранения из-за благоприятной для инвесторов политики и роста спроса на высококачественные медуслуги.

Председатель правления диагностических центров МИБС Аркадий Столпнер утверждал, что в Эмиратах высокая конкуренция и работают ведущие мировые клиники Mayo Clinic и Cleveland Clinic, но тем не менее место нашлось. Первой на рынок под брендом Kandinsky Clinic вышла сеть «Чайка», принадлежащая Полине Юмашевой — бывшей супруге миллиардера Олега Дерипаски и дочери Валентина Юмашева, бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина и советника Владимира Путина. Также в городе открылись другие клиники и медучреждения — в частности, «Молодость», Policlinic, Kindcare, Polar Bear, Aesthete и другие.

Отъезд врачей в Дубай происходит на фоне огромной нехватки персонала в России. В конце февраля Минздрав объявил о нехватке в России 23 тысяч врачей и 63,6 тысячи работников среднего медперсонала. Чтобы удержать врачей, он предложил ввести обязательную «отработку» бесплатного образования. В российскую экономику до наступления 2030 года необходимо будет привлечь в общей сложности 496 000 медработников со средним специальным и высшим образованием, заявил вчера замглавы Минтруда и соцзащиты Андрей Пудов, сообщает агентство ТАСС.

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