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«А я вам сейчас на карте покажу, где надо копать»

  • 6.03.2025, 17:42
  • 2,072
«А я вам сейчас на карте покажу, где надо копать»

Как на стремление лукашистов найти редкоземельные металлы отреагировали белорусы.

Чиновники ринулись искать редкоземельные металлы в Беларуси. После совещания о перспективах работ по поиску редкоземельных элементов и редкоземельных металлов на территории Беларуси, которое прошло вНПЦ по геологии, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк подчеркнул, что задача активизировать такие работы была поставлена Лукашенко.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на эту новость:

«Я б в Москве с киркой уран нашел при такой повышенной зарплате».

«Скажи дураку молиться, он и лоб разобьет. Идиоты».

«Лукашня в середине 2000-ых в районе Микашевич начала искать полудрагоценные камни. Бюджет попилили, привезли пару ящиков камней из Руанды или еще откуда-то там. Типа отчитались».

«Каждому трутню по лопате и из кабинетов в поля! Хто не найдет хоть один редкий металл — жестко в застенки гестапо! Все! Хватит! Натерпелись жить без редких металлов! Вот дебилы!!!»

«Завтра все лопаты по стране выкупят на госзакупках!»

«Интересно, сколько денег можно перевести в арабские банки в поисках редкоземельных?»

«Боже, ну и идиоты... сейчас опять кучу бабла распилят, и на этом все. Ябатьки — это такой вид паразитов, они умеют только все уничтожать, создавать в принципе не умеют. О каких редкоземельных металах они болтают? Они даже умудрились мозырский спиртзавод разорить, СПИРТЗАВОД!! Таких талантов в мире нигде не сыскать».

«Ждем заявление в стиле: «А я вам сейчас на карте покажу, где надо копать».

«Очередное обострение. Помню, уже золото и алмазы искали».

«Дурачок все подхватывает, что ляпнет Путин. Но у него должно быть в три раза больше».

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