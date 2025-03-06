Европейцы считают Трампа угрозой для мира

Европейцы считают Трампа угрозой для мира1
- 6.03.2025, 17:48
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Социологи опросили жителей пяти крупных стран ЕС.
Большинство граждан в пяти западноевропейских странах – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – считают президента США Дональда Трампа угрозой миру и безопасности в Европе. Такие данные опроса YouGov опубликовало британское издание The Guardian.
Исследование прошло 26 февраля по 4 марта на фоне спора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и остановки США военной помощи Украине.
Согласно опросу, меньше всего Трампа считают «очень большой или достаточно большой угрозой для мира и безопасности в Европе» в Италии – 58%, во Франции таких граждан уже 69%, в Германии 74%, в Испании 75% и 78% в Великобритании. Для сравнения, доля людей, назвавших угрозой лидера России Владимира Путина, колебалась от 74% в Италии до 89% в Великобритании.
Популярность Трампа также была чрезвычайно низкой: большинство от 80% в Великобритании до 63% в Италии заявили, что имеют негативное мнение о Трампе против диапазона от 89% до 77% для Путина.
Также только от 18 до 39% людей в Великобритании, Франции, Испании и Италии верят, что США придут на помощь, если Россия атакует страны Балтии или Польшу.
При этом только треть испанцев (35%) и британцев (33%), и четверть граждан (24-25%) во Франции, Германии и Италии считают, что остальные союзники в силе достаточно поддержать Украину без привлечения США.
Тем не менее, многие говорят, что хотят, чтобы Украина выиграла войну. В Великобритании такие настроения разделяют 67% и говорят, что это очень волнует, за ними следуют Испания (57%), Германия (52%), Франция (50%) и Италия (34%). Только 2-7% хотят победы России.