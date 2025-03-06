Европейцы считают Трампа угрозой для мира 1 6.03.2025, 17:48

1,918

Социологи опросили жителей пяти крупных стран ЕС.

Большинство граждан в пяти западноевропейских странах – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – считают президента США Дональда Трампа угрозой миру и безопасности в Европе. Такие данные опроса YouGov опубликовало британское издание The Guardian.

Исследование прошло 26 февраля по 4 марта на фоне спора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и остановки США военной помощи Украине.

Согласно опросу, меньше всего Трампа считают «очень большой или достаточно большой угрозой для мира и безопасности в Европе» в Италии – 58%, во Франции таких граждан уже 69%, в Германии 74%, в Испании 75% и 78% в Великобритании. Для сравнения, доля людей, назвавших угрозой лидера России Владимира Путина, колебалась от 74% в Италии до 89% в Великобритании.

Популярность Трампа также была чрезвычайно низкой: большинство от 80% в Великобритании до 63% в Италии заявили, что имеют негативное мнение о Трампе против диапазона от 89% до 77% для Путина.

Также только от 18 до 39% людей в Великобритании, Франции, Испании и Италии верят, что США придут на помощь, если Россия атакует страны Балтии или Польшу.

При этом только треть испанцев (35%) и британцев (33%), и четверть граждан (24-25%) во Франции, Германии и Италии считают, что остальные союзники в силе достаточно поддержать Украину без привлечения США.

Тем не менее, многие говорят, что хотят, чтобы Украина выиграла войну. В Великобритании такие настроения разделяют 67% и говорят, что это очень волнует, за ними следуют Испания (57%), Германия (52%), Франция (50%) и Италия (34%). Только 2-7% хотят победы России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com