закрыть
6 марта 2025, четверг, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейцы считают Трампа угрозой для мира

1
  • 6.03.2025, 17:48
  • 1,918
Европейцы считают Трампа угрозой для мира

Социологи опросили жителей пяти крупных стран ЕС.

Большинство граждан в пяти западноевропейских странах – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – считают президента США Дональда Трампа угрозой миру и безопасности в Европе. Такие данные опроса YouGov опубликовало британское издание The Guardian.

Исследование прошло 26 февраля по 4 марта на фоне спора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и остановки США военной помощи Украине.

Согласно опросу, меньше всего Трампа считают «очень большой или достаточно большой угрозой для мира и безопасности в Европе» в Италии – 58%, во Франции таких граждан уже 69%, в Германии 74%, в Испании 75% и 78% в Великобритании. Для сравнения, доля людей, назвавших угрозой лидера России Владимира Путина, колебалась от 74% в Италии до 89% в Великобритании.

Популярность Трампа также была чрезвычайно низкой: большинство от 80% в Великобритании до 63% в Италии заявили, что имеют негативное мнение о Трампе против диапазона от 89% до 77% для Путина.

Также только от 18 до 39% людей в Великобритании, Франции, Испании и Италии верят, что США придут на помощь, если Россия атакует страны Балтии или Польшу.

При этом только треть испанцев (35%) и британцев (33%), и четверть граждан (24-25%) во Франции, Германии и Италии считают, что остальные союзники в силе достаточно поддержать Украину без привлечения США.

Тем не менее, многие говорят, что хотят, чтобы Украина выиграла войну. В Великобритании такие настроения разделяют 67% и говорят, что это очень волнует, за ними следуют Испания (57%), Германия (52%), Франция (50%) и Италия (34%). Только 2-7% хотят победы России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников