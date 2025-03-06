В Оксфорде нашли неизвестную рукопись Шекспира 6.03.2025, 17:58

Уильям Шекспир

Находка была сделана среди документов XVII века.

В Оксфордском университете была обнаружена вторая сохранившаяся рукописная копия 116-го сонета Уильяма Шекспира. Находка была сделана среди документов XVII века, принадлежащих основателю Эшмолеанского музея Элиасу Эшмолу. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Доктор Лия Веронезе, сотрудница факультета английского языка, наткнулась на запись, которая характеризуется тем, что отличается от оригинала началом и окончанием, а также содержит семь дополнительных строк. Эксперты считают, что эти изменения могли быть внесены для адаптации сонета в песню, положенную на музыку Генри Лоуза.

Интересно, что дополнительные строки могли быть добавлены для усиления политической окраски произведения в контексте гражданской войны в Англии XVII века.

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