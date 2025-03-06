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Главком ВСУ назвал цифру российских потерь с начала года

  • 6.03.2025, 18:02
Главком ВСУ назвал цифру российских потерь с начала года
Александр Сырский

Счет идет на десятки тысяч.

Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек», - отметил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.

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