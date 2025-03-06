Главком ВСУ назвал цифру российских потерь с начала года
- 6.03.2025, 18:02
Счет идет на десятки тысяч.
Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек», - отметил Сырский.
Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.