На белорусско-латвийской границе задержали украинца 1 6.03.2025, 18:04

Он якобы направлялся в Россию.

В Верхнедвинском районе полоцкие пограничники задержали гражданина Украины, который нелегально перешел границу со стороны Латвии, заявляет пресс-служба Пограничного комитета.

Пограничники, как сообщается, получили сведения о подготовке к нарушению границы. После того как украинец перешел границу, за ним следили до встречи с его помощником. Обоих задержали в населенном пункте Янино пограничники при силовой поддержке сотрудников ОМОН. Позже в Новополоцке задержали еще двух человек — говорится, что они помогали украинцу попасть в нашу страну.

В Пограничном комитете утверждают, что гражданин Украины направлялся в Россию «для осуществления экстремистской деятельности. Выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию и Беларусь как лицу, вынашивающему намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины».

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