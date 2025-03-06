«Коалиция желающих»: 20 стран высказали свою заинтересованность 6.03.2025, 18:22

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Многие из них готовы отправить в Украину своих миротворцев.

Политический корреспондент BBC Хелен Кэтт передает, что около 20 стран, как сообщается, заинтересованы в том, чтобы стать частью «коалиции желающих» помочь Украине.

Британские чиновники заявили, что на вчерашней встрече с их коллегами обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности после заключения мирного соглашения. Участие в коалиции не будет означать, что каждая из стран-участниц (в основном из Европы и стран Содружества), обязательно направит в Украину войска — некоторые могут оказать другую поддержку.

Заместитель официального представителя премьер-министра сказал, что правительство «очень четко заявило, что Европа и Великобритания должны сделать шаг вперед, и я думаю, что вы видите свидетельства этого».

О создании «коалиции желающих» для защиты Украины и обеспечения мира в стране Кир Стармер объявил по итогам саммите в Лондоне в прошлое воскресенье.

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