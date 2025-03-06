Синоптики рассказали, какой будет погода на 8 марта 6.03.2025, 18:29

Погода порадует белорусов.

Белгидромет пообещал белорусам теплую не по сезону погоду перед 8 Марта, сообщает БелТА.

Так, благодаря влиянию теплых воздушных масс в Беларуси в последние дни - теплая не по сезону погода. В итоге температуры на 4 - 10 градусов опережают климатическую норму, и только сильный порывистый ветер скрадывает ощущение тепла. При этом уже в пятницу ветер начнет ослабевать, установится малооблачная погода с «хорошим дневным прогревом».

- Теплая и сухая погода сохранится включительно до понедельника, 10 марта, - пояснили в Белгидромете.

Так, 7 марта осадков не ожидается, будет ветер около 15 - 18 метров в секунду. В ночные часы температуры будут опускаться до -1 - +5 градусов, днем воздух прогреется до +10 - +16 градусов, а в южных районах - и до +18 тепла.

Также без дождей будет и в субботу, 8 марта. Ночью все еще морозно около -2 - +3 градусов, а днем от +10 градусов в северо-восточных районах до +18 в юго-западных.

Воскресенье, 9 марта, серьезных осадков белорусам также ждать не стоит. Минимумы ночью - около -2 - +3 градусов, днем потеплеет от +9 по северу до +17 градусов по югу.

Таким же теплым будет и понедельник, 10 марта, с ночным похолодание до -2 - +5 градусов, а в дневные часы +9 - +17 в различных частях страны.

Но потом во вторник ситуация начнет меняться. В Беларусь придут фронтальные с облачными массивами и осадками, они станут вытеснять за пределы республики тепло. Поэтому уже в среду, 12 марта, жарче +13 в отдельных районах в Беларуси не будет.

Дожди, мокрый снег местами, морозы до -2 в ночные часы и до +13 днем ожидаются во второй половине недели.

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