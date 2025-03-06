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ФИФА предложили увеличить до 64 число сборных на ЧМ-2030 по футболу

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  • 6.03.2025, 19:04
ФИФА предложили увеличить до 64 число сборных на ЧМ-2030 по футболу

Чемпионат мира 2030 года пройдет на трех континентах.

Международной федерации футбола (ФИФА) предложили рассмотреть возможность однократного расширения чемпионата мира в 2030 году до 64 сборных, а глава организации Джанни Инфантино назвал идею «интересной» и счел нужным ее изучить, пишет The New York Times.

Предложение «было спонтанно выдвинуто членом совета ФИФА в пункте повестки дня «разное» ближе к концу» заседания, заявили в ФИФА и отметили, что идею приняли к сведению, поскольку «ФИФА обязана анализировать любое предложение от одного из членов своего совета».

С инициативой выступил представитель Уругвая — страны, которая принимала ЧМ-1930 и будет одной из хозяек турнира сто лет спустя.

Источники газеты описали реакцию представителей других стран на предложение как «ошеломленное молчание» и считают, что за ним последует «огромное возмущение». Однако ФИФА при принятии решения будет учитывать не только спортивный аспект, но и финансовую и политическую выгоду.

Расширение турнира может снизить интерес вещателей, создать больше логистических проблем и сделать бессмысленными отборочные турниры — в Южной Америке на ЧМ-2026 могут попасть уже семь из десяти сборных.

Чемпионат мира 2030 года пройдет на трех континентах — большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

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