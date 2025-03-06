Площадь морского льда сократилась до исторического минимума 1 6.03.2025, 19:09

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К чему это может привести.

По данным европейской Службы мониторинга за изменением климата Copernicus (Copernicus Climate Change Service, C3S), площадь ледяного покрова в Мировом океане сократилась до максимально низкого уровня. По состоянию на 7 февраля, совокупная площадь ледяного покрова в Арктике и Антарктике составляла 16,04 млн кв. км, что является самым низким показателем за всю историю наблюдения с 1979 года, заявила C3S в четверг, 6 марта, передает DW.

При этом площадь льда в Арктике была на 8 процентов ниже среднего показателя за 1991-2020 годы и была самой низкой за время наблюдений. В Антарктике морской ледяной покров оказался на 26 процентов меньше, чем в среднем в 1991-2020 годах.

При этом сокращение площади морского льда имеет серьезные долгосрочные последствия для погоды, экосистем и человечества во всем мире. В то время как снег и лед отражают солнечный свет, темная поверхность океана его поглощают, что усиливает глобальное потепление.

Средняя температура в феврале — на 1,59 градуса выше доиндустриального значения

Одновременно в C3S сообщили, что прошедший месяц стал третьим по величине зафиксированных температур на планете с начала климатических наблюдений, средняя температура в феврале в среднем была на 1,59 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Прежде всего, необычайно высокой оказалась средняя температура в регионе к северу от Полярного круга, которая на 4 градуса превысила средний показатель 1991-2020 годов, а в районе Северного полюса было даже на 11 градусов теплее средних значений, заявила организация.

Период с декабря по февраль, соответствующий зиме в Северном полушарии, практически повторил установленный годом ранее климатический антирекорд: средняя температура во всем мире была лишь на 0,05°C ниже прошлогодней.

«Одним из последствий потепления на планете является таяние морского льда», - отметила глава Европейского центра среднесрочных климатических прогнозов Саманта Берджесс. При этом особенную тревогу вызывает сокращение площади морского льда на обоих полюсах одновременно, указал исследователь британского Национального института морских исследований Саймон Джози. По его словам, высокие температуры моря и атмосферы могут привести к тому, что даже зимой в Антарктиде практически не будет образовываться нового льда.

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