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ВСУ поразили пункты управления россиян в Херсонской и Курской областях

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  • 6.03.2025, 19:11
  • 1,298
ВСУ поразили пункты управления россиян в Херсонской и Курской областях

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Воздушные силы ВСУ вчера, 5 марта, нанесли высокоточные удары по пунктам управления российской армии в Херсонской и Курской областях.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, 5 марта Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточные удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ в городе Алешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также украинские военные ударили по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты Вооруженных сил РФ в селе Плехово Курской области.

«Эти удары — продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала Вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины», - отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что Воздушные силы всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей российских оккупантов вести агрессивную войну против украинского народа.

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