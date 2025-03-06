ВСУ поразили пункты управления россиян в Херсонской и Курской областях

ВСУ поразили пункты управления россиян в Херсонской и Курской областях2
- 6.03.2025, 19:11
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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Воздушные силы ВСУ вчера, 5 марта, нанесли высокоточные удары по пунктам управления российской армии в Херсонской и Курской областях.
Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщили в Генштабе, 5 марта Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточные удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ в городе Алешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области.
Также украинские военные ударили по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты Вооруженных сил РФ в селе Плехово Курской области.
«Эти удары — продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала Вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины», - отметили в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что Воздушные силы всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей российских оккупантов вести агрессивную войну против украинского народа.