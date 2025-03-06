Мощное выступление Залужного на конференции Chatham House в Британии 4 6.03.2025, 19:24

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Украина создает новую архитектуру Европейской безопасности.

«Украинская правда» опубликовала мощное выступление посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на конференции Chatham House.

— Очень важно быть здесь, именно в этом помещении, и вести дискуссию о нашем, подчеркиваю — нашем общем будущем. Хотел бы еще раз остановиться на том, что время, когда вы могли просто наблюдать за происходящим в Украине, возможно, переживать за нас, уже прошло.

Кто-то из вас, возможно, предсказывал все это, кто-то осознал те изменения, которые уже пришли, но это уже не так важно. Главное — нам нужно здесь и сейчас понять, что делать дальше.

Итак, начнем, пожалуй, с самого важного, что нужно обсудить, — с понятия мирового порядка. Проще говоря — с расстановки сил в мировой политике. Сейчас нет времени и необходимости говорить о том, как и сколько раз этот мировой порядок изменялся. Вернемся лишь к Ялтинской конференции 1945 года, на которой лидеры трех победивших государств решали будущее послевоенного мира.

Окончательное формирование нового мирового порядка завершилось 2 августа 1945 года в Потсдаме, где решался будущий мир (по крайней мере, на более чем четыре десятилетия). Тогда началась война, которая вошла в историю как «холодная». Эта эпоха завершилась в 1991 году с распадом СССР и прекращением биполярного противостояния.

Мир еще некоторое время продолжал жить в рамках этого старого мирового порядка, который оставался основанным на Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений. Даже в условиях однополярного мира США удавалось поддерживать мир и стабильность в мире силой. Где-то сила подменялась деньгами, но мир продолжал жить в стабильной системе. И это происходило даже на фоне увеличения числа государств в мире, которые, казалось бы, самостоятельно выбирали свою дальнейшую судьбу.

Все изменилось 10 февраля 2007 года, когда президент России Путин, за год до окончания своего второго президентского срока, выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это выступление можно считать поворотной точкой в пересмотре существующей системы мирового порядка. «Никто не чувствует себя в безопасности, никто не может скрыться за международным правом, как за каменной стеной», — сказал он.

Может быть, Запад сделал огромную ошибку, не обратив внимания на предостережения Путина и не адаптировавшись к наступающей эпохе, из-за которой мы сегодня здесь собрались.

В 2008 году Путин начал войну в Грузии, в 2014 — в Украине, а в 2022 году напал на Украину всеми возможными средствами. Еще 18 лет назад Путин говорил, вернее, предупреждал, что однополярная модель, которая фактически направлена исключительно на обслуживание интересов США и выбранных государств, не жизнеспособна. Тогда же он говорил, что Китай, Индия, другие развивающиеся страны в результате трансформации становятся важнейшими экономиками мира.

Сегодня мы видим, как страны Азии, Африки и Латинской Америки пытаются определить глобальную повестку. А что же Украина? Украина активно вступила в борьбу, и смогла не только дать достойный отпор врагу, но и доказать свою субъектность в формировании системы мирового устройства.

Именно через Украину, которая, казалось бы, потеряла возможность самостоятельно решить проблему войны в 2023 году, в основном из-за опасений наших партнеров, заставила Россию открыто создать так называемую Ось — Ось зла. Кто входит в эту Ось — вы все прекрасно понимаете. И именно тогда, еще в 2024 году, когда эти страны заключали стратегические соглашения, следовало задуматься, не является ли это продолжением политики пересмотра существующей системы мирового порядка.

Конечно, Украине сложно в одиночку, даже с помощью партнеров, бороться с Осью зла, но она борется. Война в Украине все больше приобретала глобальный масштаб. Ее результаты можно было предсказать. Они актуальны и сегодня. Ведь и США, и Китай, и Россия, и Европа оказались не готовы к войне такого уровня интенсивности.

Человеческие и экономические потери в Украине, затраты ресурсов на войну, миграция, санкционная политика, отсутствие дешевых энергоносителей и рынков сбыта, а также другие проблемы стали колоссальным экономическим бременем для экономик всех сторон, участвующих в войне, замедляя их развитие и создавая риски глобальных кризисов.

Война в Украине фактически исчерпала экономические и промышленные «запасы прочности» у большинства стран, а особенно у России, США и Европы. Им реально не хватает ресурсов для продолжения военных действий, в то время как развертывание производства вооружений оказалось чрезмерным, учитывая возможность достижения соглашений о прекращении боевых действий.

Таким образом, можно утверждать, что формальные причины пересмотра мирового порядка сегодня есть. Отправной точкой такого пересмотра, конечно, можно считать будущее завершение войны в Украине и формирование нового мирового порядка именно по ее результатам. Ведь, действительно, и сам старый мировой порядок уже сегодня практически окончательно разрушен. Например, сегодня очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство западного мира. Кроме того, Вашингтон уже пытается переложить обеспечение безопасности и обороны Европы на собственные силы, без участия США.

Такие действия, вероятно, позволяют предположить, что НАТО может прекратить свое существование. Ряд переговоров США с Россией, руководителю которой был выдан ордер на арест, подтверждает тот факт, что Белый дом делает все больше шагов навстречу кремлевскому режиму, прекрасно понимая, что в таком случае новой целью для России может стать именно Европа. Безусловным фактором этого является решение, например, Кибернетического командования США прекратить любое планирование, направленное против России.

Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Следовательно, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают.

Хочу еще раз подчеркнуть, что разрушение старого мирового порядка происходит на фоне стремительного развития технологий. Можем с уверенностью утверждать, что именно российско-украинская война стала катализатором развития прежде всего военных технологий, которые, вероятно, станут основой будущей глобальной безопасности. Потому что именно эти изменения, которые произошли на полях российско-украинской войны, привели к глобальному кризису оперативного искусства и доктрин НАТО, включая их. Классические масштабные операции с невероятными затратами ресурсов не просто утратили актуальность, а стали даже самоубийственными. Но об этом знает только Украина и Ось зла.

Готовы ли все игроки, желающие нового мирового порядка, к этому, или им нужно еще одна война, чтобы это понять — пока неизвестно. Но точно известно, что технологический прорыв произошел не только в военной области, но и во всех других, что потребует перестройки экономик ведущих стран. Соответственно, изменились и потребности, и приоритеты в добыче полезных ископаемых. Не напоминает ли вам последнее утверждение что-то знакомое из истории? Время покажет.

Но все-таки Украина. В этой сложной ситуации Украина именно благодаря способности к сопротивлению на протяжении полномасштабной войны действительно стала субъектом международной политики. С Украиной нужно считаться. Это уже понятно всем, даже очень сильным государствам. Украина не утратила самостоятельности. Несмотря на изменение стратегии врагов и угрозы друзей, Украина борется, даже когда это казалось невозможным, и достаточно эффективно наносит поражение врагу.

Украина, нравится это кому-то сейчас или нет, де-факто защищает уже не только восточную границу НАТО, но и восточную границу Европы, которая, кстати, может стать линией столкновения. На фоне последних событий и будущих намерений США относительно безопасности в Европе, а также на фоне неготовности НАТО противостоять России, по крайней мере без США, позиции Украины для Европы становятся все более привлекательными. Конечно, Украина пока не имеет собственного ядерного оружия, поэтому своей кровью платит за свою свободу, но именно ее Вооруженные Силы показывают, что, вероятно, в ближайшее время (5-10 лет) новая архитектура европейской безопасности невозможна без Украины.

Можно еще перечислить много факторов, которые подтверждают, что существование независимой Украины сегодня — это один из главных факторов безопасности Европы. Конечно, существуют и внутреннеевропейские факторы сохранения внутренней безопасности Европы. Но сейчас я говорю об Украине.

Мы должны говорить об Украине именно в разрезе:

- Прежде всего ведения войны. Ведь без четкой фиксации линии столкновения невозможно апеллировать к дальнейшим действиям. Для этого, конечно, необходима поддержка — вероятно, больше европейская.

- При достижении устойчивого, справедливого мира Украина должна получить реальные гарантии безопасности.

- Украина должна рассчитывать на справедливое и полноценное восстановление страны, в том числе за счет страны-агрессора.

- Украина в послевоенное время должна быть полностью защищена от российской пропаганды и экономических диверсий. Конечно, не углубляясь в детали, Украине в такой ситуации необходимо сохранить субъектность в отношениях с глобальными игроками.

Вероятно, для этого нужно:

1. Продолжать настаивать на своих безопасности, территориальной целостности. Избегать роли «разменной монеты» в международных переговорах.

2. Искать баланс между интересами США, ЕС, Китая, не допуская подрыва суверенитета.

3. Укреплять международное доверие к Украине на всех международных площадках и в других странах мира, что является основой политической и финансовой поддержки.

В завершение, перед началом дискуссии, хочу вспомнить одного замечательного канадского писателя — Карла Шредера. Он, слава богу, жив и здоров, и сейчас занимается исследованием будущего. Однажды он написал: «Прогнозирование существует не только для предсказания будущего, но и для минимизации неожиданных событий».

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