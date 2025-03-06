Стало известно, когда в Минск вернутся электросамокаты

Стало известно, когда в Минск вернутся электросамокаты1
- 6.03.2025, 19:39
Остались считанные дни.
В Минске остались считанные дни до того, как арендные электросамокаты вернутся на улицы после зимы.
Компании-владельцы вовсю готовятся к сезону, рассказали на СТВ.
Поскольку не все пользователи средств персональной мобильности (СПМ) соблюдают Правила дорожного движения, об этом позаботились заранее. Теперь шеринговые компании сами настраивают свои самокаты.
Скорость автоматически будет снижаться при попадании электросамокатов в определенные зоны: парки, площади, набережные, где много пешеходов.
На СПМ также установлено ограничение максимальной скорости до 25 км/ч. В некоторых зонах – до 15 км/ч. На определенных перекрестках нельзя будет разогнаться более чем до 7 км/ч во избежание ДТП с автомобилями.
С нарушителями обходиться будут строго – сначала предупреждение, затем штраф и в конечном итоге блокировка.
Сезон электросамокатов в столице стартует 15 марта 2025 года.