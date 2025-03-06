Итальянская Leonardo и турецкая Baykar запустят совместное производство дронов
- 6.03.2025, 19:44
Компании подписали соглашение о партнерстве.
Итальянская Leonardo, вторая по величине оборонная компания в Европе, и турецкая Baykar подписали соглашение о партнерстве в области беспилотных технологий.
Компании договорились создать совместное предприятие по производству беспилотников со штаб-квартирой в Италии. Производственные площадки будут работать в обоих государствах.
«Мы убеждены, что технологическое сотрудничество срочно необходимо для ускорения прогресса и обеспечения глобальной безопасности», – заявил гендиректор Leonardo Роберто Чинголани.
Baykar и Leonardo ожидают, что рынок беспилотных летательных аппаратов в Европе достигнет $100 млрд в течение следующих 10 лет.
Партнерство позволит Baykar обойти европейские импортные ограничения на турецкую оборонную продукцию и получить прямой доступ к европейскому рынку.
Leonardo (ранее Finmeccanica) – итальянский машиностроительный холдинг. Его крупнейшим акционером выступает Министерство экономики и финансов Италии. Акции Leonardo котируются на Миланской фондовой бирже. Компания имеет производственные мощности в Италии, Великобритании, Польше и США.
В 2023 году Leonardo зарегистрировала новые заказы на сумму 17,9 млрд евро с портфелем заказов в размере 39,5 млрд евро и консолидированной выручкой в размере 15,3 млрд евро.
Baykar – лидер турецкого оборонного и аэрокосмического экспорта. Компания известна своими ударными БпЛА Bayraktar, ставшими наиболее экспортируемыми боевыми дронами в мире. Недавно она добавила в свой модельный ряд тяжелые дроны Akinci.