В Беларуси начинается весенний призыв
- 6.03.2025, 19:54
Подписан указ.
Александр Лукашенко 6 марта подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».
Документом предусматривается призвать в марте-мае 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Также на службу в резерве могут призываться граждане из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.
Одновременно Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.