СМИ: Задержан директор Дворца культуры МАЗ 6.03.2025, 20:03

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Анатолий Чепиков писал песни для лукашистов.

По подозрению в коррупции задержан Анатолий Чепиков — директор Дворца культуры МАЗ, продюсер, композитор и автор «гимна ВНС». О задержании сообщил источник «Зеркала». В самом ДК сказали, что мужчина «временно не работает».

По информации источника «Зеркала», директора ДК МАЗ задержали около месяца назад. Претензии силовиков были связаны с профессиональной деятельностью руководителя концертной площадки — он стал подозреваемым по коррупционной статье.

На сайте площадки Анатолий Чепиков по-прежнему указан как директор. Журналистка «Зеркала» обратилась в организацию под видом делового партнера. Коллега мужчины сказала, что сейчас он временно не работает.

— Возникли обстоятельства, форс-мажор, — коротко пояснила она. Сотрудница не смогла уточнить, когда директор вернется к работе, и посоветовала связаться с одним из его заместителей.

Мобильный номер мужчины сейчас недоступен. Судя по вайбер-аккаунту, связанному с номером, в последний раз он появлялся онлайн 12 февраля 2025 года. В личный аккаунт VK он не заходил после 11 февраля.

Анатолий Чепиков также является продюсером группы «PROвокация». Это дуэт Артема Солодухи (не родственник известного певца) и Марка Войтко. В 2017 году группа участвовала в национальном отборе на «Евровидение», но не выиграла. В Instagram коллектив презентует себя так: «Восьмикратные лауреаты „Песни года Беларуси“, лучшая поп-группа РБ по версии RuTV». «PROвокация» активно участвовала в пропагандистской акции «Марафон единства» перед президентскими выборами — 2025.

Ранее Чепиков занимал должность гендиректора радиостанции «Пилот FM» (ее учредитель — БРСМ). В Instagram он называет себя «основателем» станций «Пилот FM» и «Душевное Радио».

Директор ДК МАЗ также пишет музыку. Более 50 песен его авторства входят в «Перечень произведений и иных объектов, имущественные права в отношении которых находятся в коллективном управлении НЦИС». Исполняют их кроме «PROвокации» Алексей Хлестов, Анатолий Денисов, Александр Солодуха, Жанет, Виктория Алешко и другие лояльные властям беларусские исполнители. Некоторые композиции Чепикова использовали на провластных мероприятиях — например, гимн акции БРСМ «Беларусь помнит» и гимн пятого Всебеларусского народного собрания «Беларусь».

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