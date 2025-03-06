Сегодня пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций
- 6.03.2025, 20:06
Расписание.
Сегодня, 6 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 6 марта (время — минское):
20:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Рейнджерс» (Шотландия)
20:45. «Стяуа» (Румыния) – «Лион» (Франция)
20:45. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Олимпиакос» (Греция)
23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
23:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Лацио» (Италия)
23:00. «Рома» (Италия) – «Атлетик» Бильбао (Испания)
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта».
Сегодня также пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 6 марта (время — минское):
20:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Фиорентина» (Италия)
20:45. «Бетис» (Испания) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)
20:45. «Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)
20:45. «Копенгаген» (Дания) – «Челси» (Англия)
23:00. «Ягеллония» (Польша) – «Серкль Брюгге» (Бельгия)
23:00. «Целе» (Словения) – «Лугано» (Швейцария)
23:00. «Пафос» (Кипр) – «Юргорден» (Швеция)
23:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Рапид» В (Австрия)
Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».