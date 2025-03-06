Сегодня пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Расписание.

Сегодня, 6 марта, пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 6 марта (время — минское):

20:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Рейнджерс» (Шотландия)

20:45. «Стяуа» (Румыния) – «Лион» (Франция)

20:45. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Олимпиакос» (Греция)

23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)

23:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Лацио» (Италия)

23:00. «Рома» (Италия) – «Атлетик» Бильбао (Испания)

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта».

Сегодня также пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 6 марта (время — минское):

20:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Фиорентина» (Италия)

20:45. «Бетис» (Испания) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)

20:45. «Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)

20:45. «Копенгаген» (Дания) – «Челси» (Англия)

23:00. «Ягеллония» (Польша) – «Серкль Брюгге» (Бельгия)

23:00. «Целе» (Словения) – «Лугано» (Швейцария)

23:00. «Пафос» (Кипр) – «Юргорден» (Швеция)

23:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Рапид» В (Австрия)

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».

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