Гараж в Бресте продали за рекордные 611 тысяч рублей 6.03.2025, 20:18

Теперь его опять выставили на торги.

Гараж в Бресте, который в прошлом году дважды продавали с аукциона за рекордные суммы, вновь выставили на торги, пишет Wikidom.by.

Лот — одноэтажное здание из кирпича 1976 года, площадью 60,7 «квадратов». Располагается гараж в самом центре Бреста, по адресу: улица Советская, 46Б, и представляет собой больше арт-пространство с баром для отдыха.

На первых торгах, которые прошли в августе 2024 года, за лот боролись сразу десять претендентов: среди них юридические и физлица, а также индивидуальный предприниматель, однако торги были недолгими. Буквально за полчаса цена на постройку в центре Бреста взлетела с 37 500 рублей до 516 800 рублей или 165 тысяч долларов по курсу. В тот раз самый дорогой гараж в стране достался компании, которая занимается производством полимерной продукции и упаковки.

Что произошло после завершения торгов — неизвестно. Однако в декабре 2024 года гараж снова выставили на торги. В тот раз лот продали за 610 813 рублей. На этом история не заканчивается — здание вместе с правом аренды земельного участка (0,0081 га на 50 лет) выставили на повторные электронные торги, которые состоятся 21 марта.

«Начальная цена осталась прежней — 37 588,53 рубля. При этом, размер задатка составляет 7000 рублей и первый шаг торгов 1 879,43 рубля», — пишет WIkidom.by.

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