Рубио, Уиткофф и Волц отправятся в Эр-Рияд для встречи с украинской делегацией
- 6.03.2025, 20:44
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Украинскую делегацию возглавит Андрей Ермак.
Государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц во вторник, 11 марта, отправятся в Эр-Рияд для встречи с украинской делегацией, в частности руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Гайнрих в четверг, 6 марта.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил, что украинская и американская команды возобновили работу. Он отметил, что надеется на содержательную встречу на следующей неделе.
Ранее Зеленский опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором заявил, что Украина, как никто другой, стремится к миру и готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, а также продолжить работу с США.