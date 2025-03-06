Министр обороны ФРГ: Мы твердо стоим на стороне Украины 6.03.2025, 20:59

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Борис Писториус

Германия хочет компенсировать прекращение помощи США Киеву.

Германия и другие страны, поддерживающие Украину, намерены, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в значительной степени компенсировать недостающую помощь со стороны США. «Мы, конечно, стремимся компенсировать прекращение американской поддержки за счет новых мер помощи, по крайней мере в значительной степени», - заявил Писториус в четверг, 6 марта, во время визита министра обороны Украины Рустема Умерова в Берлин. Он, в частности, пообещал Киеву артиллерийские снаряды и средства связи, такие как американская спутниковая сеть Starlink, передает DW.

Писториус раскритиковал США за то, что те, по его словам, «практически на ходу» и «в одночасье» приостановили военную помощь Украине. В то же время он подчеркнул, что Германия «по-прежнему твердо стоит на стороне Украины, и сейчас это важно, как никогда». Министр обороны ФРГ также заявил, что Берлин продолжит делать упор на усилении противовоздушной обороны Украины и ее сухопутных войск.

Он отметил, что немецкие поставки осуществляются «постоянно и надежно». «Если мы что-то объявляем и выделяем на это средства, то это будет поставлено», - заверил Писториус. В этой связи он напомнил о соглашении между предполагаемыми партнерами по будущей правящей коалиции в ФРГ — блоком христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократами, согласно которому все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, не будут подпадать под действие бюджетного ограничения на заимствования (так называемого «долгового тормоза»). Это фактически означает неограниченные кредиты для финансирования бундесвера.

По словам Бориса Писториуса, Германия в этот «решающий момент» для Украины тесно координирует свои действия с европейскими партнерами. Чтобы согласовать меры по компенсации недостающей американской помощи, Писториус договорился со своим британским коллегой Джоном Хили о том, что они совместно продолжат руководство Контактной группой по Украине. Следующая встреча уже находится в стадии планирования.

«Мы продолжим активно поддерживать Украину, чтобы она даже в это сложное время сохраняла позицию силы и могла действовать с этой позиции», - подчеркнул Писториус.

Со своей стороны министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Германия уже предоставила его стране военную помощь на сумму в 20 млрд евро. Это составляет 37% от всей европейской помощи и 16% от военной помощи со стороны всех стран. Умеров отметил, что германская помощь имеет ключевое значение, особенно для защиты Украины от воздушных атак.

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