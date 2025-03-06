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Ученые впервые сделали свет твердым и жидким: как это устроено

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  • 6.03.2025, 21:07
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Ученые впервые сделали свет твердым и жидким: как это устроено

По словам ученых, наука стоит на пороге «чего-то нового».

Ученые впервые смогли превратить свет в так называемое сверхтвердое тело. Оно может вести себя и как твердый материал, и как сверхтекучая жидкость. Авторами открытия стали специалисты из Национального исследовательского совета в Италии, пишет New Scientist.

Как отметили ученые, их достижение — «это довольно круто». Та же команда около 10 лет назад смогла продемонстрировать поведение света в качестве жидкости. Теперь они пошли дальше и фактически превратили свет в твердое тело.

Физики подчеркнули, что сверхтвердые тела обладают нулевой вязкостью, то есть они полностью преодолевают трение. Но в то же время такой материал имеет кристаллоподобную структуру, которая придает ему форму. Прежде получить такое вещество можно было только в экспериментах с атомами, которые охлаждают до такой степени, что квантовые эффекты становятся видными.

На этот раз итальянские ученые вместо таких атомов использовали арсенид алюминия-галлия, полупроводник, который используется в различных устройствах. На материал с узором из узких гребней направили лазер. Взаимодействие света с полупроводником образовало в промежутках между выступами поляритоны. Так называются гибридные частицы, которые могут объединяться в сверхтвердые состояния.

Специалисты тщательно проанализировали получившийся материал. Им удалось доказать, что во время эксперимента из света образовалось сверхтвердое тело. Прежде ничего подобного в истории не было.

Но впереди у ученых еще много работы. Им нужно провести большое количество измерений, чтобы понять точные свойства материала. Это позволит в будущем «понимать множество новых и удивительных типов материи». Физики добавили, что их достижение — лишь «начало чего-то нового».

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