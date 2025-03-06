Путин заявил о неготовности к любым уступкам Украине

Путин заявил о неготовности к любым уступкам Украине7
- 6.03.2025, 21:10
- 10,946
Диктатору РФ не нужен мир.
Россия не рассматривает возможность уступок в рамках мирного урегулирования в Украине. Об этом заявил диктатор России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», пишет The Moscow Times.
Он добавил, что РФ заинтересована в таком формате мира, который обеспечит стране долгосрочную безопасность и устойчивое развитие.
— Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим, — подчеркнул Путин.
Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении переговоров с Москвой, по итогам которых, по словам Трампа, американская сторона получила от России сигналы о готовности к мирному урегулированию.
— Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру, — говорил Трамп, выступая в Конгрессе США.