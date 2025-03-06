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Путин заявил о неготовности к любым уступкам Украине

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  • 6.03.2025, 21:10
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Путин заявил о неготовности к любым уступкам Украине

Диктатору РФ не нужен мир.

Россия не рассматривает возможность уступок в рамках мирного урегулирования в Украине. Об этом заявил диктатор России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», пишет The Moscow Times.

Он добавил, что РФ заинтересована в таком формате мира, который обеспечит стране долгосрочную безопасность и устойчивое развитие.

— Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим, — подчеркнул Путин.

Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении переговоров с Москвой, по итогам которых, по словам Трампа, американская сторона получила от России сигналы о готовности к мирному урегулированию.

— Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру, — говорил Трамп, выступая в Конгрессе США.

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