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Индия стала скупать американскую нефть вместо российской

  • 6.03.2025, 21:25
  • 1,226
Индия стала скупать американскую нефть вместо российской

Из-за санкций.

Индия резко нарастила закупки нефти в США, чтобы заменить российские баррели, попавшие под «прощальный» раунд санкций администрации Джо Байдена.

Объем импорта американской нефти на индийский рынок в феврале достиг 357 тысяч баррелей в сутки и установил рекорд за последние два года, сообщает The Economic Times со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler.

По сравнению с февралем-2024 потоки нефти из США в Индию стали больше на 60%, или 136 тысяч баррелей в сутки. «Индийские НПЗ пытаются диверсифицировать поставки, особенно легкой нефти, — отмечает Рохит Ратход, старший аналитик Vortexa. — Санкции на российские танкеры, которые вступили в силу недавно, вынудили индийских покупателей искать альтернативы».

Под январские санкции США попали в общей сложности более 180 судов, которые входили в «теневой» флот, собранный Кремлем, чтобы возить нефть в обход западных ограничений. С учетом предыдущих санкций в «черных списках» оказалось более 270 танкеров, которые, по оценкам S& P Global, обеспечивали треть экспорта нефти из РФ — около 1 млн баррелей в сутки в Китай и около 500 тысяч — в Индию.

В результате российско-индийская нефтяная торговля, которая приносила Кремлю около $40 млрд в год, оказалась под ударом. В феврале поставки сократились до 1,4 млн баррелей в сутки — минимума за последние два года. По сравнению с январем объемы упали на 14%, а если сравнивать с летними пиками — более чем на треть.

Индийские покупатели нефти отказались работать с попавшими под санкциями танкерами, в какой бы валюте не проводились сделки, даже в индийских рупиях, рассказывали ранее Reuters знакомые с ситуацией источники. А попытка договориться с Нью-Дели обернулась фиаско. На переговоры с индийцами ездил ездил глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, однако представители НПЗ лишь повторили позицию, которую ранее озвучил секретарь министерства нефти Индии Панкаж Жаин: индийские НПЗ будут принимать только баррели, доставленные на неподсанкционных танкерах. «Это обязанность поставщика доставить мне то, что соответствует мои требованиям», — говорил Жаин.

Помимо американской нефти Индия наращивает закупки на Ближнем Востоке и Африке. Импорт из Саудовской Аравии в феврале достиг 744 тысячи баррелей в день и за последние три месяца вырос на 20%. В Ираке индийские НПЗ покупали 1,2 млн баррелей в сутки — на треть больше, чем в ноябре.

Что касается американской нефти, то ее закупки Индия намерена нарастить до $25 млрд в год, говорил в феврале секретарь МИД страны Викрам Мисри после встречи премьера Нарендры Моди с президентом Дональдом Трампом. В прошлом году индийские НПЗ импортировали «черного золота» из США на $15 млрд. А рост закупок, по словам Мисри, может состояться в рамках сделки с американской администрацией, чтобы Индия избежала тарифов и пошлин.

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