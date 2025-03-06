В Беларуси продолжает расти число ДТП с участием диких животных 6.03.2025, 21:56

Назван самый опасный месяц.

В Беларуси в 2024 году произошло 3771 ДТП с участием охотничьих животных, это на 11,8% больше, чем в 2023 году. В результате этих происшествий погибло или было травмировано свыше 3,8 тыс. животных (рост на 11,5%), сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В 2023 году тоже был рост – 11,7%.

Как констатировали в инспекции, эта тенденция сохраняется и в 2025-м: с 1 января по 20 февраля зарегистрировано 334 ДТП, это на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чаще всего в ДТП попадают косули (2,5 тыс. особей за прошлый год) и лоси (свыше 1 тыс. особей).

В эту статистику в прошлом году также больше начал попадать благородный олень. «Рост связан с увеличением численности популяции благодаря мероприятиям по вселению и естественному расселению», – пояснили в инспекции. Численность этих животных в стране составляет 51,6 тыс. особей, что уже превышает численность лося.

Региональное распределение ДТП

Больше всего ДТП в животными произошло в Минской области (1018 ДТП, 1047 погибших животных). В остальных регионах ситуация была такой:

Витебская область: 650 ДТП, 661 погибшее животное.

Могилевская область: 569 ДТП, 576 погибших животных.

Гомельская область: 554 ДТП, 559 погибших животных.

Гродненская область: 549 ДТП, 554 погибших животных.

Брестская область: 431 ДТП, 438 погибших животных.

По данным госинспекции, наибольшее количество ДТП в 2024 году произошло во втором и четвертом кварталах года. Наименьшее – в первом квартале. Пик ДТП традиционно приходится на май, а минимум – на февраль.

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