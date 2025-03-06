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Бессент: США готовы на жесткие санкции против энергетики РФ

  • 6.03.2025, 22:17
Бессент: США готовы на жесткие санкции против энергетики РФ
Скотт Бессент

Ради перемирия в Украине.

США без колебаний введут санкции против российских энергоносителей, если это поможет достичь прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента.

По словам главы Минфина, Соединенные Штаты готовы использовать максимально жесткие санкции против энергетики Российской Федерации ради перемирия в Украине.

«По указанию президента Дональда Трампа санкции против России будут использованы открыто и агрессивно для достижения немедленного максимального эффекта», - подчеркнул Бессент во время выступления в Economic Club of New York.

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