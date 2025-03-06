Бессент: США готовы на жесткие санкции против энергетики РФ
- 6.03.2025, 22:17
Ради перемирия в Украине.
США без колебаний введут санкции против российских энергоносителей, если это поможет достичь прекращения огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента.
По словам главы Минфина, Соединенные Штаты готовы использовать максимально жесткие санкции против энергетики Российской Федерации ради перемирия в Украине.
«По указанию президента Дональда Трампа санкции против России будут использованы открыто и агрессивно для достижения немедленного максимального эффекта», - подчеркнул Бессент во время выступления в Economic Club of New York.