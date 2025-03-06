С демонтируемого моста в Минске на авто снова упал кусок бетона 6.03.2025, 22:24

Фотофакт.

В феврале на лобовое стекло иномарки упал кусок бетона с реконструируемого путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости. Днем 6 марта на том же месте произошел похожий инцидент, пишет агентство «Минск-Новости».

В сети появилось фото внедорожника с разбитым лобовым стеклом, стоявшего под реконструируемым мостом. На крыше иномарки лежал кусок бетона, который, видимо, и стал причиной повреждения. Водитель ходил рядом в ожидании ГАИ.

В прошлый раз часть моста отвалилась из-за вибраций, возникающих во время работ. Однако сейчас ремонтники оказались ни при чем. Фрагмент бетона, скорее всего, мог снести ветер.

— Когда случился инцидент, строители не вели никаких работ на путепроводе, — рассказал директор «Гордорстроя» Сергей Панев. — Водитель, конечно же, раздосадован, но благо поврежденный автомобиль на КАСКО, что подразумевает покрытие расходов на ремонт за счет страховой компании. Подрядная организация, выполняющая демонтаж путепровода, сделает все возможное для урегулирования ситуации.

Сергей Панев выразил «надежду на понимание со стороны горожан касательно причиненных неудобств проводимыми работами».

Демонтаж путепровода планируется завершить в конце марта.

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