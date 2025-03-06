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Норвегия более чем вдвое увеличит помощь Украине

  • 6.03.2025, 22:37
  • 1,024
Норвегия более чем вдвое увеличит помощь Украине

Общая сумма финансирования превысит 7 млрд долларов.

Норвегия увеличит финансирование программы поддержки Украины. Общая сумма финансирования превысит 7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Сегодня украинская парламентская делегация присутствовала на выступлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, на котором он высказал ключевые тезисы в поддержку Украины:

слабое перемирие лишь даст России время для перегруппировки, а не обеспечит длительный мир;

Европа, в частности Норвегия, должна самостоятельно укреплять оборону и поддержку Украины;

Европейские страны координируют общий мирный план, учитывающий интересы Украины.

«В результате встречи Премьер-министра с политическими партиями Стортинга финансирование программы «Нансен для Украины» в этом году будет увеличено с 3,2 до 7,7 млрд долларов», - сообщили в Раде.

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