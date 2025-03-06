закрыть
7 марта 2025, пятница, 0:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Пинском горят болота

  • 6.03.2025, 22:44
  • 1,206
Под Пинском горят болота

Видео.

Сочетание сухой погоды с сильным ветром в последние дни значительно увеличило риск пожаров.

В редакцию Tochka.by 6 марта обратились жители Пинска, которые рассказали о крупном возгорании прямо за городом.

По их словам, болото, близко подступающее к домам пригородной деревни Пинковичи, вспыхнуло около 16:00.

Пламя быстро распространилось на большой территории, которая по состоянию на 21:50 продолжала полыхать.

«Зарево видно в окна, очень страшно. Это не просто дым – живой огонь», – поделилась местная жительница Валентина.

Она опасается, что потушить такой пожар можно только с вертолета, ведь спецтехнике будет тяжело добраться до очага по болотистой местности.

Большую боль вызывает у местных жителей осознание, как много животных погибнет в результате пожара.

«У нас ведь там даже лисы водятся», - сетует Валентина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип