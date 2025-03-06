Под Пинском горят болота
- 6.03.2025, 22:44
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Сочетание сухой погоды с сильным ветром в последние дни значительно увеличило риск пожаров.
В редакцию Tochka.by 6 марта обратились жители Пинска, которые рассказали о крупном возгорании прямо за городом.
По их словам, болото, близко подступающее к домам пригородной деревни Пинковичи, вспыхнуло около 16:00.
Пламя быстро распространилось на большой территории, которая по состоянию на 21:50 продолжала полыхать.
«Зарево видно в окна, очень страшно. Это не просто дым – живой огонь», – поделилась местная жительница Валентина.
Она опасается, что потушить такой пожар можно только с вертолета, ведь спецтехнике будет тяжело добраться до очага по болотистой местности.
Большую боль вызывает у местных жителей осознание, как много животных погибнет в результате пожара.
«У нас ведь там даже лисы водятся», - сетует Валентина.