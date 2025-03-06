В Беларуси выпустили парфюм с ароматом бетона

В Беларуси выпустили парфюм с ароматом бетона4
- 6.03.2025, 23:18
Создателей вдохновили женщины, которые работают на заводе.
В Беларуси выпустили интерьерный парфюм Fundamental №1. Брендовая лимитированная линейка обладает самым необычным ароматом – бетона, пишет «Точка».
И это не фантастика, ведь представил этот диффузор завод «Современные бетонные конструкции». Создателей вдохновили женщины, которые работают на предприятии.
Концепция парфюма заключается в синтезе женской энергии и производства железобетона – материала, который формирует пространство и придает ему характер.
Вдыхая аромат бетона (fragrance of concrete), можно ощутить запах свежего озона, можжевельника и бергамота, которые сменяются глубокими нотами пачули, табачного листа, кедра и кожи. В финале остается теплый шлейф амбры и ладана.
Производитель говорит, что этот аромат символизирует баланс грубых и нежных форм – так же, как глубина женского взгляда наполняет всевозможные сферы любовью к нюансам и красоте, создавая утонченный и выразительный результат.
«Женская сила здесь – это союз жесткости и гибкости, сочетание логики и интуиции, технологии и эстетики. В основе всего – вдохновение женщины. Я бы сказала, вдохновение всех женщин нашего предприятия, которые занимаются таким непростым делом, как производство железобетонных конструкций», – прокомментировала директор завода Татьяна Бигун.
«Современные бетонные конструкции» – это часть группы компаний «А-100 Девелопмент». Как отметила генеральный директор Анна Ястребова, на руководящих должностях этих компаний много лет находятся женщины:
«Мы давно убедились, что именно женский подход к управлению производством и строительством дает возможность создавать нестандартные проекты, уделять такое внимание деталям».
По ее словам, в результате слаженной работы рождаются и такие неординарные идеи, как аромат бетона.