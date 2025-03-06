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Зеленский призвал ЕС принять 17-й пакет санкций против РФ

  • 6.03.2025, 23:22
Зеленский призвал ЕС принять 17-й пакет санкций против РФ

Давление на РФ нужно продолжать.

Санкционное давление на Россию нужно продолжать, в частности, требуется 17-й пакет санкций ЕС против РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Евросовета в четверг, 6 марта.

«Я благодарен за 16-й пакет санкций ЕС, и мы должны продолжать это давление. Нам нужен 17-й пакет санкций. Санкции должны работать до тех пор, пока россия не прекратит оккупацию», - подчеркнул глава государства.

Он призвал ЕС ускорить работу по разработке специального европейского финансового инструмента для устойчивости Украины.

«При всех этих обстоятельствах необходимо ускорить работу наших команд в переговорах по членству Украины в ЕС. Сейчас работа над кластерами фактически заблокирована без всяких рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства», - сказал Зеленский.

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