Литва официально вышла из конвенции по кассетным боеприпасам 1 6.03.2025, 23:38

Вильнюс решил выйти из нее «для сдерживания потенциального агрессора».

Литва официально вышла из конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство, применение и передачу этого вида вооружений, сообщило Литовское национальное радио и телевидение (LRT) в четверг, 6 марта.

Решение о выходе из международного соглашения было принято парламентом Литвы еще летом 2024 года. Впоследствии литовские власти направили в ООН необходимые документы, тем самым запустив процедуру выхода из конвенции.

Конвенция по кассетным боеприпасам вступила в силу в 2010 году, но ряд стран, включая США, Россию и Китай, так и не стали ее участниками.

Противники использования кассетных боеприпасов в вооруженных конфликтах утверждают, что их сложно контролировать, из-за чего возрастает непропорционально высокая угроза для мирного населения.

Литовские власти обещают минимизировать возможные негативные последствия использования такого вооружения. В частности, планируется внедрение алгоритма, который обеспечит максимально быстрое обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов после любых военных действий.

В руководстве Литвы пояснили, что выход страны из конвенции связан с применением кассетных боеприпасов в ходе войны России против Украины. В Вильнюсе считают, что для «сдерживания потенциального агрессора следует задействовать все доступные средства».

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что рассматриваются и альтернативные виды вооружений, способные выполнять аналогичные задачи. «В этой области проделана значительная работа, но мы анализируем определенные виды вооружений, которые приобретаем. Они несколько отличаются по типу, но выполняют схожие функции. Сейчас этот процесс детализируется», - пояснила она.

По словам Шакалене, власти Литвы также обсуждают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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