Белоруска целую неделю не могла купить «нормальные» доллары 7.03.2025, 1:34

В чем проблема?

Белоруска с ником anya_bobruisk рассказала в TikTok, что несколько дней не могла купить в банках Бобруйска «новые» доллары (купюры синей серии). По ее словам, после падения курса они просто исчезли из продажи, пишет CityDog.io.

В своем видео девушка поделилась, что она ежедневно ходила в банк в надежде обменять деньги, но сотрудники говори ей одно и то же: новых купюр нет. При этом старые (белые) доллары, как она утверждает, можно купить без вопросов. По словам девушки, проблема началась после того, как курс доллара «упал до 3,2 рубля». В итоге за всю неделю ей удалось купить лишь одну новую купюру номиналом 100 долларов.

А в чем разница этих купюр?

В Беларуси новых ограничений на обмен долларовых банкнот не вводилось — все купюры остаются в ходу. С 1 февраля 2024 года смягчены критерии их платежеспособности: банки могут принимать купюры с небольшими повреждениями (потертости, небольшие надрывы, проколы и т.д.). Однако на практике условия приема в разных обменниках могут отличаться.

При этом в продаже преобладают старые банкноты — это связано как с санкциями, ограничившими обновление валютных запасов, так и с высоким спросом на новые купюры, пишет Ibmedia.by.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com