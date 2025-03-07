Трамп: Мы достигли значительного прогресса с Украиной и РФ 7.03.2025, 3:02

Дональд Трамп

Президент США ответил на вопросы СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни ему удалось достичь значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Об этом он сказал в Белом доме в четверг.

«Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии», – сказал Трамп, отвечая на вопрос прессы.

Продолжая говорить о ядерной угрозе, он сказал, что «было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия».

«Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего (ядерных боеголовок). Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия является сумасшедшей», – сказал президент США.

Trump:



It would be great if everybody would get rid of their nuclear weapons.



I know Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4-5 years. It would be great if we could all de-nuclearize because the power of nuclear weapons is crazy. pic.twitter.com/PbjIhTO2wz — Clash Report (@clashreport) March 6, 2025

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