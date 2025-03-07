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Трамп: Мы достигли значительного прогресса с Украиной и РФ

  • 7.03.2025, 3:02
Трамп: Мы достигли значительного прогресса с Украиной и РФ
Дональд Трамп

Президент США ответил на вопросы СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни ему удалось достичь значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Об этом он сказал в Белом доме в четверг.

«Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии», – сказал Трамп, отвечая на вопрос прессы.

Продолжая говорить о ядерной угрозе, он сказал, что «было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия».

«Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего (ядерных боеголовок). Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия является сумасшедшей», – сказал президент США.

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