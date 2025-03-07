Ракета Ariane 6 вывела на орбиту французский разведспутник
- 7.03.2025, 5:16
Полученные изображения будут доступны не только французским военным.
Ракета Ariane 6 успешно вывела на орбиту французский разведспутник CSO-3, являющийся частью космического командования вооруженных сил Франции. Запуск состоялся в четверг с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты Arianespace.
Спутник CSO-3 в 3,5 тонны является частью французской орбитальной группы спутников для оптико-электронной разведки.
Это уже третий аппарат в серии, первые два запустили в 2018 и 2020 годах с помощью российских ракет «Союз». CSO-3 находится на солнечно-синхронной орбите на высоте 800 км.
Ожидается, что полученные спутником изображения будут доступны не только французским военным, но и вооруженным силам Германии и Бельгии, которые инвестировали в его разработку. Такой шаг акцентирует важность международного сотрудничества в области военных технологий и космической разведки.
Ракета Ariane 6 является новым поколением носителей, разработанным компанией Arianespace, и успешно прошла свой первый тестовый запуск в июле прошлого года. Она должна стать заменой для ракеты Ariane 5, которая уже длительное время использовалась для запуска тяжелых и средних спутников.
Ariane 6 имеет две версии: Ariane 62 и Ariane 64. Легкая версия Ariane 62 оснащена двумя твердотопливными ускорителями и предназначена для вывода легких спутников, тогда как тяжелая версия Ariane 64 оснащена четырьмя ускорителями и предназначена для запуска больших спутников, в том числе для научных и научных.
В 2025 г. планируется осуществить пять запусков этой ракеты, что подчеркивает ее важность для обеспечения французской и европейской космической программы.