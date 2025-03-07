The Guardian: Британия будет предоставлять разведданные Украине 7.03.2025, 8:11

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Это позволит сохранить ударный потенциал по глубоким целям в России.

Британия продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам источников, Британия также продолжит анализировать необработанные данные, однако, в соответствии со стандартной разведывательной практикой, не будет передавать США полученную информацию, которая поступает через давно установленные механизмы обмена между двумя странами.

«Их возможности не столь всеобъемлющи, как у США, не такого масштаба и не могут их заменить», - сказал бывший сотрудник британского правительства.

Впрочем, по данным издания, это позволит Украине сохранить определенную возможность раннего предупреждения об атаках и определенный уровень ударного потенциала по глубоким целям в России.

The Guardian отметило, что разведывательные данные, собранные с помощью спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, а также даже скрыто развернутых наземных сил, накапливаются и передаются Украине вместе с открытыми источниками.

Это позволяет наносить мощные ракетные и беспилотные удары по территории России.

Напомним, что 5 марта, СМИ сообщили, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России.

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