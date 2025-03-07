Трамп создал стратегический резерв биткоинов 1 7.03.2025, 8:05

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Подписан официальный указ.

Президент США Дональд Трамп официально создал Стратегический резерв биткоинов. Соответствующий указ уже подписан.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пост в соцсети Х Дэвида Сакса, главного специалиста Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют.

Как пишет издание, после подписания указа биткоин и другие токены упали, поскольку Сакс заявил, что деньги налогоплательщиков не будут тратиться на приобретение криптовалют.

По словам Сакса, резерв будет капитализирован за счет биткоинов, уже принадлежащих федеральному правительству, которые были конфискованы в рамках уголовного или гражданского судопроизводства, и США не будут продавать никакую криптовалюту, внесенную в этот резерв.

«Правительство не будет приобретать дополнительные активы для резерва, помимо тех, которые получены в результате конфискации», - написал он.

Приказ Трампа уполномочивает министров финансов и торговли разрабатывать «бюджетно-нейтральные стратегии» для приобретения дополнительных биткоинов, при условии, что это не повлечет дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.

Сакс добавил, что тем же указом создается еще один запас, состоящий из других цифровых активов, помимо биткоина.

Bloomberg пишет, что биткоин упал примерно на 4% до 86 тысяч долларов в 20:10 по нью-йоркскому времени в четверг. Четыре других токена, которые Трамп сказал, что хочет включить в резерв США - XRP, Ether SOL и ADA - также упали по меньшей мере на 3,5%

Напомним, что в последний день февраля 2025 года, стоимость биткоина упала на 25% в сравнении с историческим максимумом. Причиной стали азиатские торги. В частности, трейдеры отменили ставки, сделанные после избрания Дональда Трампа президентом США.

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