Лидеры 26 государств ЕС согласовали декларацию в поддержку Украины на саммите в Брюсселе 4 7.03.2025, 8:23

2,802

Исключением стал только Орбан.

Лидеры 26 из 27 государств Евросоюза согласовали декларацию в поддержку Украины на саммите в Брюсселе 6 марта. Только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался голосовать за это решение.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В декларации говорится о поддержке потенциального размещения миротворцев в Украине в рамках механизма «Совместной политики безопасности и обороны» (CSDP), по которому Евросоюз участвует в миротворческих операциях.

«В свете переговоров по всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, Европейский Союз и государства-члены готовы в дальнейшем способствовать гарантиям безопасности на основе их соответствующих компетенций и возможностей, согласно международному праву, в частности путем изучения возможного использования инструментов общей политики безопасности и обороны (CSDP)», - говорится в документе.

26 из 27 членов ЕС также подтвердили свою постоянную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Европейские лидеры отметили в декларации, что прекращение огня может произойти «только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению, а любое такое соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины, которые будут способствовать сдерживанию будущей российской агрессии».

В документе также указано, что мир должен основываться на уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Отмечается, что не может быть никаких переговоров по Украине без Украины и без Европы.

Однако отказ Орбана голосовать за декларацию означает, что она не войдет в официальные выводы саммита ЕС, а будет содержаться в приложениях к этим выводам, «твердо поддержанных 26 государствами-членами».

Саммит ЕС в Брюсселе

Напомним, 6 марта в Брюсселе состоялось специальное заседание Европейского Совета. На нем также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит лидеров ЕС был посвящен увеличению оборонных расходов Европы и помощи Украине. Среди прочего, лидеры стран ЕС обсудили европейский вклад в гарантии безопасности, необходимые для обеспечения длительного мира в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com