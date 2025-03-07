Трамп смягчил торговую войну против Мексики и Канады 7 7.03.2025, 8:45

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

В ответ Канада отложила введение контрпошлин на товары из США.

Канада откладывает второй этап введения ответных пошлин против США. Это произошло после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп освободил от тарифов канадские и мексиканские товары, подпадающие под Североамериканское торговое соглашение.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Трамп подписал указы, сокращающие тарифы его администрация - до 2 апреля. В ответ министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что канадское правительство отодвинет свой план по введению 25% контрпошлин на американскую продукцию стоимостью 125 млрд канадских долларов (87,4 млрд долларов США). В этот перечень входят автомобили, сталь и алюминий. Эти тарифы должны были вступить в силу около 25 марта, но теперь для них новая дата - 2 апреля.

В то же время, Канада сохраняет тарифы, введенные во вторник. Речь идет о товарах стоимостью около 30 млрд канадских долларов, которые страна импортирует из США

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