Зеленский представил первые шаги для установления мира в Украине 1 7.03.2025, 8:56

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Президент Украины выступил на заседании Евросовета.

Украина предложила «необходимые шаги по установлению мира» и готова их сделать. Об этом на заседании Евросовета 6 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму выступления опубликовала его пресс-служба.

По мнению украинского президента, таких шагов несколько.

«Все должны удостовериться, что [страна-агрессор] Россия как единственный источник этой войны признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием в отношении использования ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым – перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море», – пояснил он.

Следующим шагом Зеленский назвал «базовое доверие к обстоятельствам, в которых проходят переговоры», то есть удостовериться, что россияне не обманывают. Таким средством установления доверия может стать освобождение пленных, считает украинский президент.

«И это должно основываться на понимании того, что любое перемирие и любая форма мероприятий по укреплению доверия может быть лишь прологом к полному и справедливому урегулированию, к всеобъемлющему соглашению о гарантиях безопасности и прекращении войны», – сказал он.

Зеленский заверил, что Украина поделится всеми деталями мирных планов и переговорного процесса с Европой. Он подчеркнул, что к процессу достижения мира должно присоединиться каждое из государств, которое помогает Украине.

Кроме того, он призвал Европу поддерживать позицию, что любые вопросы, связанные с безопасностью Украины, должны решаться с участием Киева.

Также Зеленский поблагодарил европейские страны за решимость помогать Украине, приветствовал усилия Европейской комиссии по перевооружению Европы, назвав их «правильной инициативой», и призвал выделить значительную часть оборонных средств на производство вооружения в Украине.

«Наши промышленные мощности самые быстрые и актуальные, учитывая современные угрозы для безопасности», – подчеркнул президент.

Он рассказал, что формат вооруженных сил Европы будет опираться на силу национальных армий и опыт развертывания партнерских контингентов в Украине. Именно над этим, по его словам, Украина работает с европейскими партнерами.

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