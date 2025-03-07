The Telegraph: Путин столкнулся с «катастрофической катастрофой» 1 7.03.2025, 9:11

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Кремль будет действовать с позиции «жалкой слабости».

Война, которую Россия ведет против Украины, почти на всех уровнях стала для российского диктатора Владимира Путина «катастрофической катастрофой». Кремль отчаянно жаждет ее завершения, и поэтому Москва резко захотела присоединиться к усилиям американского президента Дональда Трампа.

Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал редактор по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин. Хотя российская пропаганда и высмеивает дискомфорт, который политика администрации Трампа вызывает у европейцев, это попытка отвлечь внимание от давления, которому подвергается сама Россия, считает он.

«Российские государственные СМИ ухватились за первые намеки администрации Трампа в сторону Москвы, выступив в начале этой недели с абсурдным утверждением, что Вашингтон теперь «разделяет наше видение», а другая государственная газета заявила, что «Россия может быть бенефициаром» торговых войн Трампа. Однако, несмотря на всю свою браваду, Кремль отчаянно надеется, что возвращение Трампа в Белый дом в конце концов ознаменует конец войны в Украине, которая уничтожила российскую армию и торпедировала российскую экономику», – говорится в материале.

На Западе оценивают общее количество погибших и раненых россиян в полномасштабной войне против Украины в 850 тысяч человек. Кроме того, вторжение повлияло и на российскую экономику – процентные ставки уже достигли 21%, средства на финансирование войны заканчиваются. Поэтому понятно, почему Путин ухватился за возможность присоединиться к мирным инициативам Трампа.

У Москвы не так много рычагов влияния, которые она может применить в потенциальных переговорах по Украине. А потенциальное размещение в Украине западных миротворцев для лидера, смысл существования которого заключается в предотвращении «посягательства Запада на российские границы», должно казаться «ножом в сердце».

«Желание Путина предотвратить такое развитие событий стало очевидным из осуждения Кремлем президента Эммануэля Макрона, который в телевизионном обращении подтвердил, что Франция вместе с другими европейскими союзниками готова отправить войска в Украину для защиты любого будущего мирного соглашения, которое Кремль осудил как «конфронтационное». Администрация Трампа не должна вступать в любые мирные переговоры с позиции силы, администрация Трампа должна понимать, что Путин будет делать это с позиции жалкой слабости», – констатировал автор материала.

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