Матерям погибших солдат «Единая Россия» подарила мясорубки
- 7.03.2025, 9:23
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Намек?
В городе Полярные Зори (Мурманская область РФ) прошла акция «Цветы мамам Героев», организованная женским движением партии «Единая Россия».
В рамках мероприятия, приуроченного к 8 марта, матерям военнослужащих, погибших в ходе российского вторжения в Украину, вручили цветы, а также мясорубки, пишет «Медиазона», обратившая внимание на пост местного отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных снимках видно, как секретарь отделения Анна Махунова и глава города Максим Ченгаев вручают женщинам бытовую технику вместе с букетами.
В октябре прошлого года Министерство обороны Великобритании оценивало общие потери России в 648 тысяч человек (из них 200 тысяч убиты и 448 тысяч ранены). В тот же период: Пентагон называл схожие данные — 615 тысяч потерь, включая 115 тысяч погибших и 500 тысяч раненых. В феврале текущего года президент США Дональд Трамп оценил российские потери в 800–900 тысяч человек, включая убитых и тяжело раненных.