Германия готовит новый пакет помощи Украине на три миллиарда евро 7.03.2025, 9:27

Стало известно, что в него войдет.

Германия сформировала пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро. В настоящее время обсуждается быстрое финансирование этого пакета.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус. Он добавил, что его страна за этот год в целом по бюджету утвердила 4 млрд евро помощи.

«Если мы что-то объявили и выделили на это деньги, это будет выполнено. Кроме того, мы собрали пакет стоимостью около 3 млрд евро», - сказал министр.

Он пояснил, что быстрое финансирование пакета на 3 млрд евро сейчас является предметом переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ.

«И я, конечно, решительно выступаю за то, чтобы найти быстрое решение, чтобы предоставить Украине необходимую дополнительную помощь», - сказал Писториус.

Он отметил, что Украина уже получила 3 ПТРК Patriot и 6 зенитно-ракетных комплексов IRiS-T SLM и SLS. В этом году будут поставлены еще три системы IRIS-T, SLS и три системы IRIS-T SLM.

«Если нам удастся найти деньги на 3-миллиардный пакет, мы планируем дальнейшие системы противовоздушной обороны, включая соответствующие ракеты, которые мы имеем и уже поставили, и это становится все более важным, особенно учитывая замораживание поставок, которое осуществили американцы», - сказал Писториус.

Кроме того, по словам Писториуса, в отношении артиллерии Германия уже смогла оснастить около двух батальонов. И здесь также будет возможность увеличить количество, если будет профинансирован пакет на сумму 3 млрд евро.

«Это позволит нам поставить дополнительные артиллерийские системы, такие как Panzerhaubitze 2000 или современную полностью автоматизированную гаубицу RCH 155, это касается боеприпасов 155-го калибра, которых мы поставили в Украину только в прошлом году 34 000 000 единиц», - сказал Писториус.

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