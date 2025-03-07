Синоптики порадовали белорусов прогнозом погоды на конец недели 7.03.2025, 9:46

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Но тепло задержится ненадолго.

Белорусов в ближайшие дни ожидает теплая погода. Но уже скоро температура опустится до обычных мартовских значений. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды.

«Под влиянием теплых воздушных масс в республике установилась не по сезону теплая погода. Температурный фон опережает климатические значения на 4−10°C, и лишь сильный порывистый ветер скрадывает ощущение тепла. Но уже в пятницу он начнет ослабевать, а область высокого давления обеспечит жителям страны малооблачную с хорошим дневным прогревом погоду», — рассказали в Белгидромете.

Теплая и сухая погода сохранится включительно до понедельника, 10 марта.

В пятницу, 7 марта, будет без осадков. Ночью местами по северо-востоку ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°C, максимальная днем +10…+16°C, по югу — до +18°C.

В субботу, 8 марта, также без осадков. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°C, максимальная днем — от +10°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу.

В воскресенье, 9 марта, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°C, максимальная днем — от +9°C по северу до +17°C по югу.

Преимущественно без осадков будет и в понедельник, 10 марта. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+5°C, максимальная днем — от +9°C по северо-востоку до +17°C по югу.

«Во вторник ситуация начнет меняться. Фронтальные разделы принесут в Беларусь не только облачные массивы и осадки, но и постепенно вытеснят за пределы нашей республики теплые воздушные массы. В результате чего уже в среду максимальные значения по стране не превысят +2…+9°C, и лишь в юго-восточных районах воздух еще успеет прогреться до +13°C», — отметили синоптики.

Во вторник, 11 марта, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…+8°C, максимальная днем +8…+15°C, по юго-востоку — до +18°C.

В среду, 12 марта, на большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — от -2°C по северо-западу до +7°C по юго-востоку, максимальная днем +2…+9°C, по юго-востоку — до +13°C.

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