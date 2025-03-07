Новое правительство без «ультра» Алексей Макаркин

7.03.2025, 9:52

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Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

И в Австрии, и в Германии будут кабинеты министров, оставляющие в оппозиции крайне правых.

В кабинет вошли представители Австрийской народной партии (АНП), социал-демократы и либералы. За пределами коалиции осталась крайне правая Австрийская партия свободы (АПС), чей лидер Герберт Кикль так и не стал «народным канцлером». Так Кикль характеризовал свое будущее премьерство; критики обращали внимание на то, что такую же формулировку использовал Адольф Гитлер.

Канцлером стал Кристиан Штокер, представитель АНП, которого никто не подозревает в авторитаризме. Он опытный муниципальный политик, не достигавший, однако, больших высот – его крупнейшим карьерным достижением до занятия поста канцлера была должность заместителя бургомистра Винер-Нойштадта, одиннадцатого по величине города Австрии (население – 48,5 тысяч человек). Штокер временно возглавил АНП после отставки ее лидера Карла Нехаммера, который после прошлогодних выборов не смог сформировать трехпартийную коалицию. Штокер вел переговоры о коалиции с АПС, но без большого энтузиазма и не подчиняясь требованиям Кикля. Теперь он смог возглавить новый вариант трехпартийной коалиции.

Вице-канцлером стал лидер социал-демократов Андреас Баблер. Он возглавлял левое крыло партии, и более умеренные коллеги называли его коммунистом. Выступал с позиций левого евроскептицизма, но в последние годы быстро эволюционировал к центру. Баблер тоже в прошлом муниципальный политик, был бургомистром Трайскирхена, небольшого города, находящегося неподалеку от Вены (население – 19 тысяч человек). Национальную известность он получил во время кризиса с беженцами. В Трайскирхене давно существует центр по приему иммигрантов, однако в кризисный период он оказался переполнен. Тогда Баблер, используя аргумент о противопожарной безопасности, распорядился резко сократить число постояльцев. Причем как левый политик, он выступал не за изгнание беженцев, а за их «гуманное размещение», то есть ликвидацию массовых лагерей. Население Трайскирхена такая аргументация вполне устраивала.

Новое правительство перехватывает ряд идей АПС по борьбе с миграцией. Будет временно приостановлено воссоединение семей для соискателей убежища, а с первого дня прибытия в Австрию для беженцев будет введен «год интеграции». Кроме того, партии оставляют за собой право заморозить предоставление убежища в том случае, если заявок станет слишком много. Также планируется запрет на хиджабы для девочек младше 15 лет.

В то же время если АПС – партия евроскептиков, то новое правительство подчеркивает свой проевропейский характер, приверженность «сильному и лучшему Европейскому Союзу». Проевропейский характер правительства подчеркивает и назначение главой МИД Беата Майнль-Райзингер – представительницы либералов, выступающих за сближение Австрии с НАТО.

Правительство заявляет о сохранении постоянного нейтралитета Австрии, но ставит перед собой цель увеличить оборонный бюджет страны и достичь к 2032 году целевого показателя по тратам на военные нужды 2% ВВП. Еще коалиция поддерживает участие Австрии в европейской инициативе противовоздушной обороны Sky Shield (партия Кикля выступает против нее). Также новое правительство планирует закупить ракетные комплексы средней и большой дальности.

Так что теперь и в Австрии, и в Германии будут кабинеты министров, оставляющие в оппозиции крайне правых. А те будут самыми решительными критиками «системных» правительств.

Алексей Макаркин, «Телеграм»

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