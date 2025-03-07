ВСУ контратакуют под Покровском и в Торецке 3 7.03.2025, 9:59

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С чем связаны успехи украинских военных?

С приходом весны наступательные операции российской армии в Украине ослабли, интенсивность атак и темпы продвижения заметно снизились. Украинские войска, напротив, активизировались и провели серию контрвыпадов, отбив небольшую часть потерянных территорий.

О том, что происходит на российско-украинском фронте, говорится в кратком обзоре Би-би-си.

За минувшую неделю российские части продолжали атаки на разных участках, особенно активно к западу от Донецка. На Великомихайловском направлении они пытались продвинуться к северу от реки Мокрые Ялы, а на Кураховском — прорваться к городу Константинополь.

Российские наступательные операции продолжались и на других участках — в районе Купянска к востоку и Волчанска к северо-востоку от Харькова, в районе Лимана и Северска к северу от Донецка, в районе Часова Яра к юго-востоку от Краматорска, в районе Покровска, в районе Орехова к юго-востоку от Запорожья, а также в Курской области.

На большинстве направлений продвижение российских войск по сравнению с осенне-зимней кампанией оказалось крайне незначительным. Американский институт изучения войны (ISW) в сводке за 5 марта не нашел подтвержденных успехов российской армии по всей линии фронта.

В то же время многие, в том числе и российские источники подтверждают сообщения об активизации ВСУ к западу и северу от Донецка.

В ходе серии контратак украинским войскам удалось немного оттеснить российские части, наступающие на Покровск, и восстановить свои позиции.

Обращает внимание география контрударов ВСУ — как по фланговым выступам к западу (в районе Котлино, Удачного, Новосергеевки, Успеновки) и востоку (в районе Воздвиженки и Водяного Второго) от города, так и к югу — в районе сел Даченское и Шевченко.

«Геолокационные кадры, опубликованные 5 марта, показывают, что российские войска наносят удар по нескольким украинским бронемашинам в восточном Шевченко (к югу от Покровска), что указывает на то, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе», — пишет ISW.

Еще один контрудар украинские войска нанесли по Торецку. Город, который, казалось, полностью находился под контролем российской армии, снова стал ареной боев — сообщается о прорыве украинских подразделений и перестрелках практически в центре Торецка.

«Под Покровском все крайне сложно, выбивают логистику, нет людей, — пишет российский военный блогер «БЧ 3», занимающийся поставками российским частям на передовой. — Под Часов Яром чуть идем вперед, но та же картина — выбивают логистику, нет людей. По Торецку — городские бои, ВСУ контратакуют. Продолжаем вешать лапшу начальству на всех уровнях».

«А почему нет людей? Почему нижнее небо за противником и перевес имеет стойкую тенденцию к увеличению? У них в небе 24/7 крылья, Бабы-Яги, ретрансляторы, которые позволяют камикадзе лететь на 20 км. У нас все скромнее, в целом. Перевес в FPV раньше был 1 к 6, теперь еще больше. И это не оттого, что у нас меньше дронов, хотя и это тоже. У нас меньше операторов», — считает российский блогер.

«Ограниченные контратаки на тактическом уровне»

Причины снижения темпов российского наступления и активизации ВСУ могут быть разными.

После многомесячного непрерывного наступления российские подразделения могли вымотаться и теперь нуждаются в отдыхе, переформировании и перегруппировке.

Возможно, сказываются и климатические условия — с приходом весны дороги становятся хуже, а погода благоприятствует полетам дронов, чем украинцы пользуются.

Свою роль могло сыграть и назначение в конце января командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Михаила Драпатого главой оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», воюющей в Донбассе.

С его приходом украинские войска стали все чаще отходить от тактики пассивной обороны, наносить ответные удары и создавать встречные угрозы.

На Покровском направлении — не контрнаступление, а «ограниченные контратаки на тактическом уровне», — объясняет украинский военный журналист Богдан Мирошников.

«Враг на большинстве участков все равно пытается проводить наступательные действия. Более того, они [россияне] пытаются накапливаться и перегруппироваться, чтобы отвечать на наши контратаки. Но общий смысл пока понятен — враг был сильно измотан за 1,5 года непрерывного наступления. Сейчас мы этим только начинаем пользоваться», — пишет он.

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