Forbes: Логистика РФ тонет в грязи Донбасса 3 7.03.2025, 10:18

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Оккупанты оказались в настоящей ловушке.

Российские военные, передвигающиеся на легковых авто, оказываются в ловушке из-за весеннего бездорожья, которое становится все более опасным по мере потепления. Детали рассказывает издание Forbes.

Армия Путина, похоже, не учла, что обычные гражданские машины не приспособлены к передвижению по раскисшему грунту. Как сообщает издание, легковушки без внедорожных шин и гусениц быстро застревают в грязи, становясь легкой добычей.

Например, на этой неделе вражеские подразделения в районе Часового Яра передвигались по фронту на «Ладе», которая мгновенно оказалась в зоне поражения FPV-дронов ВСУ.

Несколько больше шансов имели военные в районе Покровска, которые использовали советские «буханки», но и они не избежали атак. Грязь и бездорожье существенно усложняют логистику, делая уязвимыми как тыловые колонны, так и боевые группы.

Весной россиянам придется пользоваться только асфальтированными маршрутами, ведь любой выезд на грунтовые дороги означает риск стать мишенью для ВСУ.

«Ситуация в районе Покровска крайне сложная: логистика нарушена, а личного состава не хватает», - заявил один из российских военкоров.

Оккупанты вынуждены готовиться к еще большим проблемам: грязь становится все глубже, а их пехота несет потери из-за использования ненадежного транспорта, который не только застревает, но и легко уничтожается беспилотниками.

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